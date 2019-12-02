{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело полковника Захарченко

Адвокат Захарченко заявил, что экс-полковник не имеет претензий к администрации колонии

Ранее появилась информация, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 лет заключения, не имеет претензий к администрации мордовской колонии №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов, где он сейчас находится. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат Александр Горбатенко.

Ранее Telegram-канал Life shot сообщал о том, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а сам Захарченко якобы обращался с жалобами на слежку "за каждым шагом" и ограничение общения с другими заключенными.

"Ничего плохого с Дмитрием [Захарченко] не происходит. Никаких претензий к администрации у него нет, он пока в карантине, проблем со здоровьем нет. Это все, видимо, происки врагов, которые хотят поссорить нас с администрацией, что мы распространяем заведомо недостоверную информацию, по-другому интерпретировать это нельзя", - сказал ТАСС Горбатенко.

Информацию о том, что Захарченко поместили в мордовской колонии вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом осужденными опровергли также в Управлении ФСИН по Республике Мордовия. Там подчеркнули, что ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет. Председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов сообщил ТАСС, что жалоб на условия содержания в колонии от Захарченко не получал. По словам уполномоченного по правам человека в республике Валерия Левина, в аппарат омбудсмена жалоб также не поступало.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
Реклама на ТАСС
Штаб волонтеров приостановил поиски пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика
Ребенка ищут уже 11 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС