Адвокат Захарченко заявил, что экс-полковник не имеет претензий к администрации колонии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 лет заключения, не имеет претензий к администрации мордовской колонии №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов, где он сейчас находится. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат Александр Горбатенко.

Ранее Telegram-канал Life shot сообщал о том, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а сам Захарченко якобы обращался с жалобами на слежку "за каждым шагом" и ограничение общения с другими заключенными.

"Ничего плохого с Дмитрием [Захарченко] не происходит. Никаких претензий к администрации у него нет, он пока в карантине, проблем со здоровьем нет. Это все, видимо, происки врагов, которые хотят поссорить нас с администрацией, что мы распространяем заведомо недостоверную информацию, по-другому интерпретировать это нельзя", - сказал ТАСС Горбатенко.

Информацию о том, что Захарченко поместили в мордовской колонии вместе с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом осужденными опровергли также в Управлении ФСИН по Республике Мордовия. Там подчеркнули, что ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет. Председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов сообщил ТАСС, что жалоб на условия содержания в колонии от Захарченко не получал. По словам уполномоченного по правам человека в республике Валерия Левина, в аппарат омбудсмена жалоб также не поступало.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.