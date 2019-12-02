Житель Ингушетии ранил из травматического оружия троих рабочих на трассе "Кавказ"

МАГАС, 2 декабря. /ТАСС/. Житель Ингушетии в ходе возникшего 30 ноября конфликта ранил из травматического оружия троих рабочих, которые занимались укладкой дорожного полотна на ФАД "Кавказ". Заведено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба МВД по региону.

"Неустановленный мужчина, находясь напротив одного из домов на ул. Бакинская в Насыр-Кортском административном округе Назрани, учинив ссору с работниками фирмы по укладке асфальтобетонного покрытия на ФАД "Кавказ", выстрелил из травматического пистолета, ранил троих рабочих и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших госпитализирован.