{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Канаде столкнулись школьный автобус и автокран

В ДТП пострадали трое детей

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и автокрана недалеко от города Смоки-Лейк (провинция Альберта). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу Эдмонтона, который находится в 115 км к северо-востоку от Смоки-Лейк. Остальные дети и водители транспортных средств не получили значительных травм.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Другой информации пока не поступало.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
Площадь пожара составляет 12000 кв. метров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС