СМИ: в Канаде столкнулись школьный автобус и автокран

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате столкновения школьного автобуса и автокрана недалеко от города Смоки-Лейк (провинция Альберта). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 14 учеников начальных и старших классов. Трое детей, в том числе два подростка, в тяжелом состоянии на вертолетах были доставлены в детскую больницу Эдмонтона, который находится в 115 км к северо-востоку от Смоки-Лейк. Остальные дети и водители транспортных средств не получили значительных травм.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Другой информации пока не поступало.