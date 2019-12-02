Штат на северо-западе Венесуэлы остался без электричества из-за аварии

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Штат Сулия на северо-западе Венесуэлы в понедельник остался без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщила радиостанция Union Radio. По ее информации, регион, где проживают более 3,5 млн человек, полностью обесточен.

"Боливарианское правительство работает над тем, чтобы исправить эту ситуацию и восстановить снабжение в кратчайшие сроки", - отметило в своем Twitter региональное представительство государственной энергетической компании Corpoelec. Официальных данных о масштабах аварии обнародовано не было.

В этом году Венесуэла неоднократно сталкивалась с проблемами в области энергоснабжения. Самая крупная авария произошла 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в электросетях и на подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.