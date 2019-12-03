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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Большая часть из них - жители Сретенского района

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены. Двое из них - читинцы, 17 - жители Сретенского района. Об этом сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

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"Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлена, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей. Таким образом, 17 из 19 погибших - жители Сретенского района, двое - из Читы", - сказал Закурдаев.

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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