Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Личности всех погибших при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае установлены. Двое из них - читинцы, 17 - жители Сретенского района. Об этом сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

"Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлена, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей. Таким образом, 17 из 19 погибших - жители Сретенского района, двое - из Читы", - сказал Закурдаев.

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.