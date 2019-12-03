В Санкт-Петербурге загорелся ангар

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара. Об этом ТАСС в вторник сообщили в пресс-службе МЧС. РФ.

"В 02:13 3 декабря 2019 года поступила информация о том, что по адресу Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе 54, в ангаре размерами 15080 метров и высотой 15 метров произошел пожар. Происходит горение ангара по всей площади, произошло обрушение конструкций", - сообщили в МЧС.

Как отметили в пресс-службе, ангар расположен в промышленной зоне в складских помещениях.

"В 02:59 ранг пожара увеличен до номера 4. К месту следует пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория", - добавили в МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент МЧС направило еще один пожарный поезд на место тушения ангара.

"К месту направлен дополнительно еще один пожарный поезд. Проводится наращивание группировки, на данный момент привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники", - сообщили в МЧС.

В новость были внесены изменения (4:02 мск) - добавлены подробности.