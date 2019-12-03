Суд приговорил троих жителей Приангарья к лишению свободы за кражу 2 тонн нефрита

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Тункинский районный суд приговорил трех жителей Иркутской области, признанных виновными в краже 2,3 тонн нефрита в Бурятии, к лишению свободы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Трое жителей Иркутской области признаны виновными в краже более 2,3 тонн нефрита на сумму 3,6 млн рублей с территории ОАО "Байкалкварцсамоцветы". Сторож и начальник участка обособленного подразделения "Окинское", а также водитель арендованного компанией грузового автомобиля признаны виновными в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - сообщили в ведомстве.

Преступление было совершено в 2016 году. Решение суда вступило в законную силу, апелляционные жалобы осужденных оставлены без удовлетворения. Сторожу суд назначил лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому.

По данным Министерства природных ресурсов Бурятии, в республике содержится более 90% российских запасов нефрита, ежегодно здесь добывают более 200 тонн этого камня. В регионе насчитывается около 15 месторождений нефрита с различными качественными характеристиками: разной текстуры и цвета (от почти белого со всеми оттенками зеленого до почти черного).

Нефрит - полудрагоценный минерал, включенный в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Добывают его, главным образом, для последующего экспорта в Китай, где его называют "зеленым золотом" и "священным камнем". Цена минерала в КНР может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества.