В Казахстане из-за гололеда перевернулся пассажирский автобус

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, перевернулся во вторник на трассе Кызылорда - Кумколь в Казахстане. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"3 декабря в 05:25 (02:25 мск) на автодороге Кызылорда - Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров", - указал он.

Нурахметов сообщил также, что по меньшей мере четыре человека стали жертвами ДТП с автобусом, 15 пострадавших извлечены из перевернувшегося транспортного средства.

"По состоянию на 07:56 (04:56 мск) на месте происшествия обнаружено четверо погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - уточнил он.

По его данным, происшествие произошло в 85 км от Кызылорды. На базе Департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) Кызылординской области организован оперативный штаб.