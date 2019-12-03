Посольство РФ уточняет, находились ли россияне в перевернувшемся в Казахстане автобусе

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о том, находились ли россияне в автобусе, перевернувшемся во вторник на трассе Кызылорда - Кумколь. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь дипломатической миссии Мария Орехова.

"Посольство уточняет данную информацию", - отметила она в ответ на соответствующий запрос.

Как сообщил ранее официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, в результате ДТП погибли четыре человека, 15 пострадавших извлечены из автобуса. Судя по опубликованным ведомством фотографиям, автобус перевернулся на крышу.