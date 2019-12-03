СМИ: в центре Джакарты произошел взрыв

ТАСС, 3 декабря. По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник в центре столицы Индонезии. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

По данным издания, взрыв произошел рядом с Национальным монументом независимости - 132-метровой башней в центре площади Свободы, по периметру которой расположены президентский дворец, здания ряда государственных ведомств, в том числе Минобороны, а также посольство США.

По информации газеты, пострадавшие - военнослужащие.