Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось до семи

НУР-СУЛТАН, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек стали жертвами ДТП в Кызылординской области Казахстана, где во вторник перевернулся автобус, 28 пассажиров пострадали. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"В салоне находились 35 человек. Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу, 28 пострадали", - сказал он.

Ранее сообщалось о шести погибших.

По словам Нурахметова, информации о гражданстве погибших и пострадавших на данный момент нет. "Как закончат спасатели проводить аварийно-спасательные работы, после этого выяснится [гражданство и личности пассажиров]", - сказал он.