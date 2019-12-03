Полиция задержала 14 участников банды наркоторговцев, действовавшей по всей России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские выявили и пресекли деятельность преступной группы, которая занималась производством и распространением наркотиков в различных регионах России, из оборота изъято более 25 кг запрещенных веществ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Нижегородской и Челябинской областей при участии отряда специального назначения "Гром" в нескольких регионах России задержаны 14 участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотических средств", - сказала она.

По словам Волк, в этой криминальной группе были разные структурные подразделения, а роли каждого ее участника были четко распределены. В частности, в нее входили операторы, курьеры, кладовщики, а также бухгалтер и человек, отвечающий за подбор персонала.

"В лабораториях, организованных в Московской области, они изготавливали наркотики. Операторы через мессенджеры принимали заказы. Кладовщики закладывали в тайники, расположенные на территории Московского региона, запрещенные вещества весом от 1 до 3 кг. Курьеры забирали товар и доставляли в различные российские регионы. Выручку бухгалтер распределял между участниками преступного сообщества", - пояснила представитель МВД.

Разгром банды начался с операций в Нижнем Новгороде, где был задержан сначала один курьер, а потом в Нижегородской области по различным адресам были задержаны еще двое курьеров, у которых находилось около 4 кг наркотического средства. Остальные 11 подозреваемых были задержаны сотрудниками полиции в Челябинской, Рязанской, Московской областях и Москве.

"В общей сложности из незаконного оборота оперативниками изъято более 25 кг запрещенных веществ. Судом в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества и участие в нем"), ст. 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")", - заключила официальный представитель МВД.