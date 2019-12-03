На Камчатке прокуратура требует уволить назначенного управлять отделом ЖКХ района студента

ТАСС, 3 декабря. Администрация Быстринского района Камчтаского края наняла на работу начальником отдела ЖКХ 21-летнего студента, профиль обучения которого не соответствует занимаемой должности. Об этрм сообщает прокуратура региона.

"Районная администрация заключила трудовой договор с 21-летним работником, являющимся студентом-заочником 4 курса московского высшего учебного заведения. Распоряжением администрации молодой человек назначен на должность начальника самостоятельного отдела, относящуюся к главной группе должностей муниципальной службы. При этом направление деятельности возглавляемого им отдела - жилищно-коммунальное хозяйство района - никак не связано с профилем получаемого образования", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Согласно законодательству, к претендентам на замещение таких должностей муниципальной службы предъявляется ряд особых квалификационных требований. Среди них - наличие высшего образования и квалификации по профильной специальности или направлению подготовки, опыт работы в соответствующей сфере не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет. Ни одному из этих требований нанятый молодой человек не соответствует.

По результатам проверки в отношении работодателя прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства, содержащего нормы трудового права"). Кроме того, главе администрации Быстринского муниципального района внесено представление об устранении нарушений, исполнение которого предполагает расторжение трудового договора. Материалы направлены в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае для рассмотрения.