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При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали пять человек

Среди пострадавших есть дети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Квартира в жилом доме на Московском проспекте Петербурга загорелась накануне поздно вечером. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадали пять человек.

"В результате пожара по адресу Московский проспект, 207 пострадали пять человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одному ребенку шесть месяцев, другому восемь лет, оставшимся двум - по девять лет. Все пострадавшие направлены в больницу с отравлением продуктами горения. Пожар в квартире ликвидирован.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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Пожар в ангаре в Петербурге локализован на площади 12 тыс. кв. м
В результате инцидента никто не пострадал
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