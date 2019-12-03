При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадали пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Квартира в жилом доме на Московском проспекте Петербурга загорелась накануне поздно вечером. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадали пять человек.

"В результате пожара по адресу Московский проспект, 207 пострадали пять человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одному ребенку шесть месяцев, другому восемь лет, оставшимся двум - по девять лет. Все пострадавшие направлены в больницу с отравлением продуктами горения. Пожар в квартире ликвидирован.