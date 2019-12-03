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В Москве задержан мужчина, возившей в своей иномарке оружие и боеприпасы

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение и ношение оружия", он арестован

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве безработного мужчину, который перевозил на своей машине "Audi-A6" три пистолета и патроны к ним. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские остановили на Семеновской набережной автомобиль "Audi-A6", за рулем которого сидел ее собственник, безработный 30-летний мужчина. При осмотре машины были изъяты три предмета, конструктивно схожие с пистолетами, и патроны калибра 9 мм. Экспертиза показала, что ими оказались два боевых пистолета, переделанные самодельным способом из деталей сигнального пистолета МР-371, а третий - пистолетом, переделанным самодельным способом из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение оружия"), он арестован.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания водителя "Audi" и изъятия у него оружия и боеприприпасов. "Все изъятое направлено на экспертизу", - отметили в полиции.

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