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Расследование ЧП с SSJ-100

Адвокат сообщил, что дело в отношении пилота SSJ 100 Евдокимова завершено

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьево в отношении командира экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, не признавшего вину в нарушении правил безопасности. Это подтвердил ТАСС адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей.

"Предварительное следствие по делу в отношении Евдокимова завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 20 томов, которые полностью сфотографировали вчера", - сказал адвокат.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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