Антитеррористический центр СНГ собрал 4 тыс. фото обвиняемых в терроризме

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Антитеррористический центр (АТЦ) СНГ располагает 4 тыс. фото обвиняемых в терроризме и экстремизме, в том числе принимавших участие в боевых действиях за рубежом. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков.

По его словам, в межгосударственный розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях объявлены более 10 тыс. человек, из них более 5 тыс. - боевики. "Удалось собрать почти 4 тыс. фотоизображений лиц указанных категорий, что позволило существенно облегчить розыск", - сказал глава Центра.

Новиков отметил, что только в прошлом году на основании представленных Центром сведений выявлены и задержаны десятки лиц. Информация в отношении них направлена инициаторам розыска, начаты мероприятия по экстрадиции. Всего с 2015 по 2019 годы при поддержке АТЦ СНГ задержаны около 200 лиц, разыскиваемых за совершение террористических преступлений, а также выявлены более 300 лиц, причастных к финансированию терроризма.

Запрещенные организации

В специализированном банке данных АТЦ СНГ сформирован информационный массив террористических и экстремистских организаций. По его данным, сейчас в России признаны террористическими 31 организация и 73 - экстремистскими, в Казахстане - 17 и шесть соответственно, в Киргизии одновременно и террористическими, и экстремистскими признаны 20 организаций, в Таджикистане к этой категории отнесено 18 организаций и в Узбекистане 22 организации запрещены, как террористические. "При этом следует отметить, что на сегодняшний день не во всех странах СНГ существует практика судебного признания организаций террористическими или экстремистскими", - добавил Новиков.