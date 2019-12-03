СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

Сестры обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении старших сестер дело направили для утверждения обвинительного заключения прокурору, в отношении младшей дело направили прокурору с постановлением о применении принудительной меры медхарактера.

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. Следователи полагают, что причиной стала острая личная неприязнь дочерей к отцу, они действовали по предварительному сговору. Сестры нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком.

В СК сообщили, что отец длительное время причинял дочерям "физические и психические страдания", что было учтено следствием как смягчающее вину обстоятельство.

При проведении комплексных психолого-психиатрических экспертиз было установлено, что две сестры могли осознавать фактический характер своих действий во время совершения преступления и руководить ими.