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Дело сестер Хачатурян

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

В отношении двух сестер дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, в отношении младшей дело направлено с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера
Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян Снимок с видео/ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Ангелина (в центре) и Крестина (на втором плане) Хачатурян
© Снимок с видео/ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

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Сестры обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении старших сестер дело направили для утверждения обвинительного заключения прокурору, в отношении младшей дело направили прокурору с постановлением о применении принудительной меры медхарактера.

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. Следователи полагают, что причиной стала острая личная неприязнь дочерей к отцу, они действовали по предварительному сговору. Сестры нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком.

В СК сообщили, что отец длительное время причинял дочерям "физические и психические страдания", что было учтено следствием как смягчающее вину обстоятельство.

При проведении комплексных психолого-психиатрических экспертиз было установлено, что две сестры могли осознавать фактический характер своих действий во время совершения преступления и руководить ими.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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