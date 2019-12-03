Адвокат сообщил, что ущерб от крушения в Шереметьево SSJ-100 составил 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи установили ущерб в размере 1,5 млрд рублей по уголовному делу об авиакатастрофе в Шереметьево в отношении командира экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил безопасности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей погибших.

"В уголовном процессе причинен ущерб, который следователи оценили в 1,5 млрд рублей", - сказал адвокат. По его словам, потерпевшей стороной могут признать авиакомпанию или производившую выплаты семьям погибших пассажиров страховую компанию. "Фактически "Аэрофлот" признается потерпевшей стороной, если суд подтвердит вину Евдокимова. Право добровольной выплаты ["Аэрофлотом"] морального вреда нельзя отнести к ущербу, но их можно взыскать в порядке регресса с Евдокимова - это все деньги, затраченные компанией", - отметил юрист.

Он пояснил, что самолет был застрахован, а ущерб потерпевшим компенсирован страховой компанией. "Скорее всего, если иск и будет предъявляться, то страховой компанией в порядке регресса. Они не потерпевшие, но фактически они выплату произвели от имени "Аэрофлота", - рассказал адвокат.

Как отметил Герасимов, семьи погибших в катастрофе не будут заявлять иски о компенсации ущерба в отношении командира экипажа. "Исков никаких нет. "Аэрофлот" и страховая компания всю ситуацию с нашей стороны полностью урегулировали, поэтому никаких проблем с выплатами и недоплатами нет. Моральный вред авиакомпания тоже возместила в размере, который устраивает моих доверителей. Это самые крупные выплаты в истории России. Наверное, единственная добровольная выплата авиакомпании", - добавил адвокат, отказавшись уточнять сумму компенсации.

По данным Герасимова, следователи завершили расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьево в отношении Евдокимова. "Предварительное следствие по делу в отношении Евдокимова завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 20 томов", - сказал он.

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