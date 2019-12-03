В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии трехлетней девочки, оставленной на морозе

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Ампутация конечностей трехлетней девочке, оставленной на 15-градусном морозе в Бурятии, не требуется, ребенок сохранит руки и ноги. Об этом сообщили журналистам в региональном Минздраве.

Утром 1 декабря на обочине дороги Заиграево - Улан-Удэ, на окраине садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) 43-летний прохожий обнаружил трехлетнюю девочку. Установлено, что родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице в 15-градусный мороз. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, врачи диагностировали обморожение стоп второй степени.

"Первую ночь ребенок провел в реанимации, сейчас лечение в условиях стационара продолжается, девочка переведена в отделение хирургии. На сегодняшний день вопрос об оперативном лечении не стоит", - сообщили в Министерстве здравоохранения Бурятии.

И. о. уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич отметила, что этот случай взят на контроль. "Комиссии по делам несовершеннолетних рекомендовано рассмотреть вопрос в отношении родителей пострадавшей девочки, провести работу с матерью, которая передала ребенка пьяному родственнику", - сказала ТАСС Вежевич.

Детский омбудсмен напомнила, что это второй случай за последнее время, когда детей оставляют на улице в мороз. "В ноябре произошел такой же случай, тогда пьяная жительница Заиграевского района потеряла на улице свою полуторагодовалую дочь, девочку с обморожениями госпитализировали в больницу, сейчас она в доме ребенка "Аистенок", - рассказала собеседница агентства. - В этом случае мы инициировали вопрос о лишении этой женщины родительских прав, у нее двое детей. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье "Оставление в опасности".

Вежевич добавила, что состоялось оперативное совещание с участием представителей министерств образования, здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительных органов. "Перед новогодними каникулами с семьями, в том числе признанными неблагополучными, будут проведены профилактические мероприятия, зайдем в каждый дом, где есть дети, напомним их родителям о том, что жизнь и здоровье несовершеннолетних зависят от взрослых. Особенно в зимний период, когда на улице мороз, реки с неокрепшим еще льдом. Кроме того, из-за печного отопления в частном секторе часто происходят пожары, и дети нередко оказываются без присмотра", - сказала Вежевич.