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Украинскому экс-депутату заочно предъявили обвинение в нападении на российское посольство

Игорь Мосийчук объявлен в розыск

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку и объявил его в розыск. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Получены неопровержимые доказательства участия в нападении на посольство бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"), он объявлен в розыск", - сказала Петренко.

СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие украинские депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

"Следствием принимаются меры, направленные на установление всех причастных к этим преступлениям лиц, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщила Петренко. 

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