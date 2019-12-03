Три дорогостоящих телефона украли за один день в концертном зале Arbat Hall в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники украли за один день три смартфона на общую сумму порядка 200 тыс. рублей в концертном зале Arbat Hall на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратились трое мужчин, заявивших о кражах своих телефонов. У одного украли IPhone ХS Мax за 130 тыс. рублей, у второго - IPhone 11 за 60 тыс. рублей, у третьего - Huawei Honor за 5 тыс. рублей. По словам заявителей, кражи произошли в Arbat Hall вечером 1 декабря", - сказал собеседник агегтства.

В пресс-службе главка московской полиции ТАСС подтвердили обращение в правоохранительные органы трех молодых людей с заявлениями о краже смартфонов. "Все они по словам обратившихся произошли в концертном зале, расположенном по адресу Новый Арбат, 21. Проводится доследственная проверка",- сказали в полиции.