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Три дорогостоящих телефона украли за один день в концертном зале Arbat Hall в Москве

Общая сумма ущерба составила около 200 тыс. рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники украли за один день три смартфона на общую сумму порядка 200 тыс. рублей в концертном зале Arbat Hall на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратились трое мужчин, заявивших о кражах своих телефонов. У одного украли IPhone ХS Мax за 130 тыс. рублей, у второго - IPhone 11 за 60 тыс. рублей, у третьего - Huawei Honor за 5 тыс. рублей. По словам заявителей, кражи произошли в Arbat Hall вечером 1 декабря", - сказал собеседник агегтства.

В пресс-службе главка московской полиции ТАСС подтвердили обращение в правоохранительные органы трех молодых людей с заявлениями о краже смартфонов. "Все они по словам обратившихся произошли в концертном зале, расположенном по адресу Новый Арбат, 21. Проводится доследственная  проверка",- сказали в полиции.

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