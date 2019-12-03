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В Ереване осквернили памятник Грибоедову

Сын главы радикального движения "Цегакрон" Шаген Арутюнян замазал памятник красной краской

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Армении изучает обстоятельства осквернения памятника Александру Грибоедову в Ереване, который в понедельник был облит краской. Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"Мы готовим материалы с тем, чтобы квалифицировать данный поступок", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее данный инцидент осудил пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян, отметив, что "актам вандализма нет места" в Армении.

В понедельник вечером сын главы радикального движения "Цегакрон" Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян сообщил в Facebook, что замазал красной краской памятник Грибоедову в центре Еревана. Шаген Арутюнян, известный своим скандальным поведением, в прошлом работал помощником депутата парламента страны.

Мэрия Еревана во вторник утром выложила фотографии памятника Грибоедову, краска с него была смыта.

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