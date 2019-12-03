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Расследование ЧП с SSJ-100
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Семьи погибших считают несправедливыми обвинения командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ

Как сообщил адвокат Павел Герасимов, его ходатайства были проигнорированы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Семьи погибших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево считают несправедливыми результаты расследования уголовного дела в отношении командира экипажа самолета Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил безопасности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы нескольких семей погибших.

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"Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж, но это несправедливо. Все, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то. Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали", - сказал юрист.

Ранее Герасимов заявил ТАСС, что ущерб в рамках уголовного дела составил 1,5 млрд рублей, однако потерпевшие не будут заявлять иски о компенсации ущерба в отношении командира экипажа Дениса Евдокимова, обвиняемого в нарушении правил безопасности. По словам юриста, авиакомпания и страховая компания полностью выплатили ущерб потерпевшим. Адвокат назвал эти выплаты "самыми крупными в истории России", но отказался уточнять их размер. В свою очередь знакомый с материалами источник уточнил ТАСС, что страховые компенсации превысили 19 млн рублей на каждого потерпевшего.

В новость были внесены изменения (11:10 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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