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В Ленобласти мошенник построил бутафорскую границу, якобы проведя иностранцев в Финляндию

Четверых иностранцев, которым не удалось пересечь границу, оштрафовали. Суд постановил выдворить их из страны в принудительном порядке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Житель одной из стран СНГ установил в лесу в Ленинградской области недалеко от границы России и Финляндии поддельные пограничные столбы, чтобы обмануть группу из четырех иностранцев и создать видимость того, что он якобы помог им незаконно перебраться из РФ в Евросоюз, сообщили журналистам в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, в конце ноября в Петербург приехала группа из четырех уроженцев стран Южной Азии, которые намеревались незаконно попасть в Финляндию. Для этого они нашли проводника, который за более чем €10 тыс. обещал помочь им незаконно пересечь границу в лесу. "Чтобы не упустить таких ценных клиентов назвавшийся проводником гражданин решил имитировать нарушение границы, тем самым получить легкие деньги без реального оказания помощи в незаконном пересечении государственной границы РФ. Пособник так вжился в свою роль, что в целях проявления максимальной реалистичности планируемого противоправного деяния изготовил и установил в лесном массиве бутафорские пограничные столбы, которыми обозначают на местности линию прохождения государственной границы между Российской Федерацией и Финляндской Республикой", - говорится в сообщении.

После этого проводник вывез иностранцев в Выборгский район Ленинградской области сначала по дороге, а потом, чтобы придать ситуации драматизма, вел их через лес к месту назначения, где в итоге все пятеро были задержаны пограничниками.

Как отметили в ведомстве, четверых иностранцев, которым не удалось пересечь границу, суд признал виновными в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал и постановил выдворить их из страны в принудительном порядке. В отношении проводника решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Теги
РоссияЛенинградская область
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