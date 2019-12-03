{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Верховный суд Якутии оставил апелляцию якутского "шамана" Габышева без удовлетворения

Александр Габышев подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Якутии по апелляции так называемого якутского шамана Александра Габышева оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела без удовлетворения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания Верховного суда Якутии.

Уголовное дело в отношении Габышева возбудили 12 сентября. 19 сентября его задержали в Бурятии и доставили в Якутию. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным.

Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Адвокаты Габышева - Ольга Тимофеева, Борис Андреев и Федор Винокуров - на заседании по апелляции указали на нарушение подследственности. По итогам психолого-лингвистического исследования нескольких роликов, которые вошли в основу уголовного дела, адвокаты отметили, что ролики "вырвали из контекста". "По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям", - говорилось в постановлении.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции, причем, к примеру, в Чите в организованной сторонниками Габышева санкционированной акции протеста участвовали как коммунисты, так и активисты либеральных партий. В Бурятии задержание сторонников "шамана" стало одной из причин несанкционированных митингов.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Половина населения Нарьян-Мара осталась без воды из-за аварии на водопроводе
В пресс-службе администрации города сообщили, что причиной аварии могла стать изношенность коммунальных сетей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС