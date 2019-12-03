Верховный суд Якутии оставил апелляцию якутского "шамана" Габышева без удовлетворения

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Якутии по апелляции так называемого якутского шамана Александра Габышева оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу адвокатов о незаконном и необоснованном возбуждении уголовного дела без удовлетворения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания Верховного суда Якутии.

Уголовное дело в отношении Габышева возбудили 12 сентября. 19 сентября его задержали в Бурятии и доставили в Якутию. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". 18 октября Якутский городской суд признал возбуждение уголовного дела законным.

Согласно постановлению, "Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности". Адвокаты Габышева - Ольга Тимофеева, Борис Андреев и Федор Винокуров - на заседании по апелляции указали на нарушение подследственности. По итогам психолого-лингвистического исследования нескольких роликов, которые вошли в основу уголовного дела, адвокаты отметили, что ролики "вырвали из контекста". "По результатам психолого-лингвистического исследования в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям", - говорилось в постановлении.

В начале лета стало известно, что Габышев, который называет себя "якутским шаманом-воином", отправился пешком из Якутии в Москву. По пути его следования проводились митинги оппозиции, причем, к примеру, в Чите в организованной сторонниками Габышева санкционированной акции протеста участвовали как коммунисты, так и активисты либеральных партий. В Бурятии задержание сторонников "шамана" стало одной из причин несанкционированных митингов.