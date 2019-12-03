Силовики задержали экс-главу Минфина Ингушетии, осужденного за нецелевой расход средств

МАГАС, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев, осужденный на пять лет лишения свободы за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств и объявленный в федеральный розыск после неявки на оглашение приговора, задержан правоохранителями, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

"Руслан Цечоев утром задержан сотрудниками МВД по региону", - сказал источник.

В понедельник пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии сообщала, что экс-министру финансов республики и бывшему начальнику отдела компенсационных выплат Минфина приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств. Ранее источник в Магасском районном суде сообщил ТАСС, что Цечоев объявлен в федеральный розыск, так как на оглашении приговора он не присутствовал.