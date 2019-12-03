{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силовики задержали экс-главу Минфина Ингушетии, осужденного за нецелевой расход средств

Ранее он был объявлен в федеральный розыск в связи с неявкой на оглашение приговора

МАГАС, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев, осужденный на пять лет лишения свободы за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств и объявленный в федеральный розыск после неявки на оглашение приговора, задержан правоохранителями, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

"Руслан Цечоев утром задержан сотрудниками МВД по региону", - сказал источник.

В понедельник пресс-служба СУ СК РФ по Ингушетии сообщала, что экс-министру финансов республики и бывшему начальнику отдела компенсационных выплат Минфина приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении за нецелевое расходование 2 млрд рублей бюджетных средств. Ранее источник в Магасском районном суде сообщил ТАСС, что Цечоев объявлен в федеральный розыск, так как на оглашении приговора он не присутствовал.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
Половина населения Нарьян-Мара осталась без воды из-за аварии на водопроводе
В пресс-службе администрации города сообщили, что причиной аварии могла стать изношенность коммунальных сетей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС