Половина населения Нарьян-Мара осталась без воды из-за аварии на водопроводе

ТАСС, 3 декабря. Более 10 тыс. человек и два детских сада в Нарьян-Маре во вторник остались без воды из-за прорыва водопровода, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Аварийная ситуация на улице Ленина, место прорыва водовода обнаружено. От воды отключены основные улицы города, это примерно половина населения, более 10 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Как отметила собеседница агентства, причиной аварии могла стать изношенность коммуникаций. "Они устанавливались 30-40 лет назад и были рассчитаны совсем на другие нагрузки, тогда Нарьян-Мар был благоустроен примерно на четверть", - сказала она.

Изначально сообщалось, что без воды, помимо жилых домов, остались два детских сада, но позднее в пресс-службе городской администрации скорректировали эти данные. "Отключение оказалось больше, чем планировалось ранее, под него [также] попали детские сады "Ромашка", "Росток", "Теремок", школы №5 и №2, детдом, коррекционная школа, отключена примерно половина города", - пояснили в пресс-службе.

Образовательные учреждения сократили часы работы. "В детсадах рекомендовали забрать детей после обеда", - добавили в пресс-службе. Без водоснабжения остались все центральные улицы города, под отключение попали здания администраций города и Ненецкого округа, все потребители микрорайонов Качгорт и Лесозавод. Сейчас вода доступна в пяти колонках, которые запитаны не от водопровода, а от скважин. Аварию планируется устранить до 18:00 мск.