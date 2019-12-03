В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) задержала подозреваемого в убийстве гражданки России в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат (автономное сообщество Каталония). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в региональных правоохранительных органах.

"Жертва - россиянка, мужчина был задержан, в ближайшее время он предстанет перед судом", - уточнили стражи порядка. По их сведениям, подозреваемым является 44-летний испанец. Он был возлюбленным погибшей.

Корреспонденту ТАСС пока не удалось получить комментарий посольства РФ в Мадриде.