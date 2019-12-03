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В Москве заочно арестован еще один участник несанкционированной акции 27 июля

Сергей Меденков обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии. Он объявлен в международный розыск

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный районный суд санкционировал заочный арест Сергея Меденкова, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, обвиняемый объявлен в международный розыск.

"Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы от 21 ноября, Меденков Сергей Александрович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. В связи с объявлением в международный розыск ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда. Она уточнила, что обвиняемый является фигурантом дела, которое было возбуждено после несанкционированной акции 27 июля 2019 года.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

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