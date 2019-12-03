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Три крупных нарколаборатории выявили в Подмосковье с начала года

Полицейские изъяли около 400 кг наркотиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Три крупные лаборатории по производству наркотиков выявлены и закрыты в Подмосковье в 2019 году, сообщил в среду журналистам начальник Управления наркоконтроля ГУ МВД РФ по Московской области Роберт Адамян.

"Три крупные лаборатории (по производству наркотиков - прим. ТАСС) выявлено. Изъято около 400 кг - это мефедрон, амфетамин, спайсы", - сказал он.

По данным Адамяна, больше всего с начала года было изъято наркотиков канабисной группы - 646 кг, на втором месте синтетические наркотики, их изъято 640 кг, на третьем - героин. Но, по словам наркополицейского, когда будут подводиться итоги года и будут уточнены цифры, "синтетика" выйдет на первое место. "Синтетическая группа более распространена среди молодежи", - отметил он.

Всего по итогам десяти месяцев года, по данным главка МВД, в Московской области зарегистрировано 7 тыс. наркопреступлений, из них 4,6 тыс. - это сбыт наркотиков. Были перекрыты 28 каналов поставки наркотиков в регион. Самые проблемные в этом отношении районы, как отметил Адамян, - примыкающие к МКАД.

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Россия
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