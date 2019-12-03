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Источник: Украина передала РФ находившегося в международном розыске Шамиля Кадиева

По предварительным данным, его сначала доставят в Дагестан, затем он будет доставлен в Москву

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-директор Дирекции государственного заказчика - застройщика Республики Дагестан Шамиль Кадиев, заочно арестованный Басманным районным судом Москвы и находящийся в международном розыске по обвинению в даче взятки должностному лицу, задержан на Украине и передан российским правоохранительным органам. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

"Кадиев был задержан на Украине. Он передан сотрудникам силовых структур России. По предварительным данным, его сначала доставят в Дагестан для проведения следственных действий, затем он будет доставлен в Москву, где его поместят в СИЗО", - сообщил источник.

Басманный районный суд Москвы в ноябре прошлого года по ходатайству следствия заочно арестовал Шамиля Кадиева по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, он был объявлен в международный розыск. По версии следствия, Кадиев в 2013-2015 годах передал руководителю дагестанского управления ФАС Курбану Кубасаеву взятки в виде швейцарских часов и ружья за покровительство. Лефортовский районный суд Москвы летом этого года признал Кубасаева виновным в получении взятки и приговорил к пяти годам колонии строгого режима.

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