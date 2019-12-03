В Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

ТАСС, 3 декабря. Нижегородские следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в городе Перевозе. По предварительным данным, ребенок не смог выбраться из сугроба, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.

"В городе Перевозе Нижегородской области скончался 10-летний мальчик. Следователи СК не исключают, что ребенок во время игры провалился в сооруженный в сугробе проход и самостоятельно уже не смог выбраться наружу", - указано в сообщении.

Инцидент произошел на улице Чкалова вечером 2 декабря. По предварительным данным, ребенок вместе с приятелем строил горку из снега и делал в ней лазы, в один из которых впоследствии и провалился.

"Семья, в которой воспитывался погибший мальчик, полная, благополучная, на учете не состоит", - отметили в ведомстве.