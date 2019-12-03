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В Воронежской области перевернулся автобус

По данным представителя центра медицины катастроф, в аварии пострадали 17 человек
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© ГИБДД России

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Автобус перевернулся в Богучарском районе Воронежской области, сообщила во вторник ТАСС представитель пресс-службы главка МВД по региону.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

"Движение в сторону юга ограничено. ДТП произошло в условиях снегопада", - уточнила она.

Как уточнил ТАСС представитель центра медицины катастроф, в аварии пострадали 17 человек. "Автобус Запорожье - Ростов. Количество пострадавших увеличилось до 17, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 - в легкой", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП пострадали 14 граждан Украины.

В ЕДДС Богучарского района сообщили, что пострадавших пассажиров будут доставлять в ближайшую больницу в город Богучар.

Замглавы администрации Богучарского района Юрий Величенко уточнил ТАСС, что большинство пассажиров продолжили поездку на попутных автомобилях. "Сейчас мы вызвали погрузчик, два крана, наша задача - до того, как стемнеет, поставить автобус на колеса и убрать с места ДТП. Люди разъехались, три человека ждут, пока поднимут автобус, так как их вещи придавлены. Им отдадут вещи, посадят на попутные машины, и они уедут. Кто мог, те уже уехали, а остальных часа через полтора-два отправим", - сообщил Величенко, добавив, что среди пострадавших детей нет. По словам замглавы районной администрации, водитель не пострадал. "[Он] не ранен. Говорит, что скользко стало", - добавил Величенко.

В новость внесены изменения (14:34 мск) - добавлен комментарий замглавы администрации Богучарского района .

Теги
РоссияВоронежская область
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