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Расследование теракта в метро Петербурга

Приговор по делу о теракте в метро Петербурга огласят 10 декабря

Ранее прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела, а для остальных - тюремные сроки от 20 до 28 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Оглашение приговора по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года назначено на 10 декабря, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Оглашение приговора по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга состоится 10 декабря 2019 года", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Во вторник, 3 декабря, фигурантам дела была представлена возможность выступить с последним словом, перед тем, как коллегия судей удалится в совещательную комнату. Свою причастность к теракту обвиняемые не признали.

Прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела о взрыве в метро Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для обвиняемых Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева прокурор просила по 27 лет колонии строгого режима, для Содика Ортикова - 28 лет. Для единственной женщины на скамье подсудимых - Шохисты Каримовой - Тихонова просила 20 лет колонии общего режима. Также сторона гособвинения настаивает на взыскании с подсудимых по 1 млн рублей штрафа.

Взрыв в вагоне петербургского метрополитена произошел 3 апреля 2017 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРасследование теракта в метро Петербурга
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