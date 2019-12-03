В Чите хулиганы перевернули машину Росгвардии

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа молодых людей перевернула служебный автомобиль Росгвардии, приехавший после звонка с "тревожной" кнопки в одно из кафе Читы. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее во вторник федеральные СМИ сообщили о задержании 11 злоумышленников.

"Инцидент произошел в выходные. Поступил сигнал из кафе, туда прибыл экипаж Росгвардии. Пока сотрудники были в здании, группа молодых людей перевернула их служебный автомобиль. После случившегося 11 человек доставили в отделение полиции, установлена причастность шести из них к правонарушению", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемые отпущены, решается вопрос о возбуждении уголовного дело из-за умышленного повреждения имущества.