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В депо в Уфе загорелся тепловоз

В результате ЧП пострадали два человека, они находятся в реанимации

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Тепловоз загорелся в здании депо в Уфе, в результате пострадали два человека. Площадь пожара превысила 120 кв. м, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Поступило сообщение о горении тепловоза в здании депо на улице Путейской Орджоникидзевского района Уфы. По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение тепловоза в здании железнодорожного депо и обшивки стены здания. В 10:53 мск пожар на тепловозе локализован на площади 70 кв. м, в 11:30 мск локализован пожар на обшивке стены здания депо на площади 50 кв. м. Имеются сведения о двух пострадавших мужчинах, которые доставлены для осмотра в больницу", - говорится в сообщении.

В Минздраве Башкирии ТАСС сообщили, что пострадавших доставили в реанимационное отделение республиканского ожогового центра. "Два пациента госпитализированы в ожоговый центр республики, состояние обоих оценивается как крайне тяжелое, оба находятся в реанимации", - сообщили в пресс-службе министерства.

Теги
РоссияБашкортостан
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