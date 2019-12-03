В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом из-за сделанного ему замечания

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пешеход напал на полицейского, который сделал ему замечание из-за перехода дороги в неположенном месте в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сегодня днем в Мытищах Московской области гражданин переходил дорогу в неположенном месте. Ему сделал замечание сотрудник ДПС, после чего мужчина напал на полицейского и ударил его", - сказал собеседник агентства, отметив, что сотруднику полиции помощь оказана на месте, а нападавший задержан.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что мужчина напал на полицейского с ножом.