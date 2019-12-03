В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, всего пострадали 13 человек.

Ранее со ссылкой на представителя службы медицины катастроф сообщалось о 17 пострадавших. "Водитель, управляя автобусом MAN, совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП два пассажира госпитализированы, еще 11 пассажиров получили телесные повреждения и осматриваются в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус следовал по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону, он находился на учете на Украине.

Прокуратура Воронежской области и полиция начали проверки после аварии. "Ход проверки прокурор Богучарского района взял на контроль", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

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