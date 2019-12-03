{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

По данным Госавтоинспекции, пострадали 13 человек
Описание
© ГИБДД России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области. Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, всего пострадали 13 человек.

Ранее со ссылкой на представителя службы медицины катастроф сообщалось о 17 пострадавших. "Водитель, управляя автобусом MAN, совершил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП два пассажира госпитализированы, еще 11 пассажиров получили телесные повреждения и осматриваются в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус следовал по маршруту Запорожье - Ростов-на-Дону, он находился на учете на Украине.

Прокуратура Воронежской области и полиция начали проверки после аварии. "Ход проверки прокурор Богучарского района взял на контроль", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

В новость внесены изменения (15:05 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Дело сестер Хачатурян
Как расследовали дело сестер Хачатурян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС