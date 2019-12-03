В Новом Уренгое девочка и кот выжили после падения из окна девятого этажа

ТАСС, 3 декабря. Следственный комитет организовал проверку после падения семилетней девочки с котом в рюкзаке с девятого этажа жилого дома в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СК по региону.

"Следственным отделом по городу Новый Уренгой проводится доследственная проверка по факту падения ребенка из окна 9-этажного дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка ждала маму, чтобы пойти на прогулку. Она посадила в рюкзак кота и надела его на спину. "Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где же она, подошла к окну, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз", - говорится в сообщении.

Падение пришлось в глубокий сугроб. Ребенка доставили в больницу. Травм, угрожающих ее жизни, нет. В пресс-службе СК по региону ТАСС уточнили, что с котом, находившимся в момент падения в рюкзаке девочки, все в порядке.