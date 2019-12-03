СК начал проверку из-за ранения пешеходом сотрудника ГИБДД в Подмосковье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту ранения пешеходом сотрудника ГИБДД в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. После завершения осмотра и выяснения всех обстоятельств по данному факту будет возбуждено уголовное дело", - сообщила Врадий.

Во вторник днем в Мытищах сотрудники ДПС сделали замечание пешеходу, переходившему дорогу в неположенном месте. В ходе беседы полицейского с правонарушителем и попытки составить административный протокол, мужчина ударил сотрудника кухонным ножом в шею. "При попытки бегства мужчина был задержан. Нападавшим оказался 26-летний местный житель", - добавила представитель ГСУ. Полицейскому оказана медицинская помощь.