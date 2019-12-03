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В Дагестане местный житель инсценировал похищение, чтобы не платить долги

Мужчина скрывался у родственников, однако полицейские вскоре его обнаружили

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /Корр. ТАСС /. Житель Дагестана инсценировал свое похищение, чтобы не платить долги, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"28 ноября из Каспийска на автомашине марки "Granta" белого цвета выехал и не вернулся 30-летний уроженец селения Львовское Бабаюртовского района Батрутдин Вагаев. 30 ноября данная автомашина была обнаружена на территории Карабудахкентского района, но Вагаева в ней не оказалось. Зато в автомобиле были следы борьбы и крови. МВД объявило о розыске пропавшего, в том числе и через социальные сети", - сообщили в министерстве.

По данным МВД, полицейским удалось установить, что мужчина инсценировал свое похищение.

"Оказалось, что мужчина, имея крупные и многочисленные долги, попросту инсценировал свое исчезновение. Сам же укрылся у родственников. Но вскоре был обнаружен полицейскими", - отметили в министерстве.

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РоссияДагестан
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