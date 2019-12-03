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Виновник взрыва в жилом доме в Самаре отделался условным сроком

В результате инцидента пострадали два человека и оказалось поврежденным имущество на 10 млн рублей

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Рабочий Вячеслав Проскурин, ремонтировавший квартиру жилого дома в Самаре, признан виновным во взрыве газового баллона, из-за чего пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ, распространенном во вторник.

"Приговором суда Проскурину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года", - говорится в сообщении.

Взрыв газового баллона произошел на 16-м этаже жилого дома по ул. Димитрова в феврале 2018 года. В результате взрыва двое рабочих попали в больницу с ожогами третьей степени. Еще два человека получили незначительные повреждения, помощь им оказали на месте. Кроме того, в результате взрыва оказались повреждены квартиры и общедомовое имущество, а также припаркованные около дома автомобили на общую сумму в 10 млн рублей.

По версии следствия, мужчина собирался установить натяжные потолки в квартире. Взрыв произошел из-за перезаправки баллона.

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РоссияСамарская область
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