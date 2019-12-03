Легковой автомобиль сбил насмерть пешехода и врезался в грузовик на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил пешехода на северо-востоке Москвы, а затем врезался в грузовик. В результате ДТП пешеход погиб, водитель легковушки пострадал, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Примерно в 13:50 мск по адресу: Проспект Мира, дом 95, автомобилист совершил наезд на пешехода с последующим столкновением с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля пострадал, пешеход скончался на месте", - сообщили в управлении.