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Легковой автомобиль сбил насмерть пешехода и врезался в грузовик на северо-востоке Москвы

Водитель легкового автомобиля пострадал

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил пешехода на северо-востоке Москвы, а затем врезался в грузовик. В результате ДТП пешеход погиб, водитель легковушки пострадал, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Примерно в 13:50 мск по адресу: Проспект Мира, дом 95, автомобилист совершил наезд на пешехода с последующим столкновением с грузовым автомобилем. Водитель легкового автомобиля пострадал, пешеход скончался на месте", - сообщили в управлении.

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Россия
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