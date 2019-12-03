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В Нарьян-Маре из-за аварии отключилось водоснабжение во всем городе

Аварию планируют устранить до 21:00 мск

ТАСС, 3 декабря. Нарьян-Мар во вторник вечером полностью отключен от водоснабжения из-за аварии на водопроводе на улице Ленина, которая произошла в первой половине дня и сначала оставила без воды примерно половину города, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"От воды отключен полностью весь город, ситуация оказалась сложной. Аварийные службы работают", - сказали в пресс-службе. Аварию планируется устранить до 21:00 мск.

Вода доступна в пяти колонках, куда она поступает из скважин, также организован подвоз воды.

По данным Севгидромета, в Нарьян-Маре сейчас минус 8 градусов. Всего в городе проживают около 25 тыс. человек.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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