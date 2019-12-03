{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После ДТП с автобусом под Воронежем возбудили уголовное дело

По предварительным данным, водитель не справился с управлением

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Богучарском районе Воронежской области, в котором пострадали 17 человек. Об этом во вторник сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МВД Наталья Куликова.

На эту тему

"Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по обстоятельствам ДТП в Богучарском районе Воронежской области. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщила Куликова.

Около 12:30 мск на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе упал в кювет автобус MAN, принадлежащий ТОВ "Альфа Транс" Украины. Он следовал по маршруту Днепропетровск - Ростов-на-Дону, в салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое подростков в возрасте 13, 15 и 17 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами спины и переломами бедер.

ДТП с участием автобуса произошло в сложных погодных условиях (плохая видимость и метель).

По предварительным данным, 59-летний гражданин Украины не справился с управлением автобуса. Представители следственного управления СК и прокуратуры региона проводят проверку. "Ход и результаты проверки взял на контроль прокурор Богучарского района", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Женщина, по вине которой опрокинулся батут с ребенком в Рыбинске, получила условный срок
Суд назначил ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС