После ДТП с автобусом под Воронежем возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом в Богучарском районе Воронежской области, в котором пострадали 17 человек. Об этом во вторник сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МВД Наталья Куликова.

"Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по обстоятельствам ДТП в Богучарском районе Воронежской области. Допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз", - сообщила Куликова.

Около 12:30 мск на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе упал в кювет автобус MAN, принадлежащий ТОВ "Альфа Транс" Украины. Он следовал по маршруту Днепропетровск - Ростов-на-Дону, в салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое подростков в возрасте 13, 15 и 17 лет. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии с травмами спины и переломами бедер.

ДТП с участием автобуса произошло в сложных погодных условиях (плохая видимость и метель).

По предварительным данным, 59-летний гражданин Украины не справился с управлением автобуса. Представители следственного управления СК и прокуратуры региона проводят проверку. "Ход и результаты проверки взял на контроль прокурор Богучарского района", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.