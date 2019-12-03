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Источник: угрозы взрывов в московские суды поступают из-за рубежа

Предположительно, сообщения поступают с территории Украины
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© Гавриил Григоров/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Злоумышленники, анонимно сообщающие об угрозах взрыва в судах и других учреждениях Москвы, направляют свои требования из-за границы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Угрозы злоумышленников с требованиями во все суды Москвы и другие учреждения столицы поступают из-за рубежа рассылкой по электронной почте", - сказал собеседник агентства. Источник в силовых структурах в свою очередь сообщил ТАСС, что предположительно, угрозы поступают с территории Украины.

Ранее сообщалось, что угрожавшие взрывом требуют перевести им денежные средства в биткойнах за отказ от своих преступных действий. В судах подтвердили информацию о требованиях злоумышленников, однако суммы не уточнили.

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