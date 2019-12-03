Женщина, по вине которой опрокинулся батут с ребенком в Рыбинске, получила условный срок

ТАСС, 3 декабря. Суд признал виновной и приговорил к двум годам и шести месяцам условно индивидуального предпринимателя, на батуте которой в городе Рыбинске Ярославской области в июне 2019 года получила тяжелые травмы двухлетняя девочка. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"20 июня 2019 года, когда внутри батута играла двухлетняя девочка, данную надувную конструкцию порывом ветра сорвало с трех силовых узлов и подняло в воздух на высоту не менее 5 м. При этом ребенок выпал из батута. Здоровью девочки был причинен тяжкий вред. Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Установлено, что для крепления батута было использовано три узла из шести. Остальные находились в непригодном состоянии. Операторами батута были несовершеннолетние, не прошедшие специальный инструктаж и подготовку. А после монтажа батута не проводилась его ежедневная контрольная проверка, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Батут был установлен на территории Парка имени Фейгина в Рыбинске.