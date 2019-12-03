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Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Воронежем

Трое находятся в реанимации

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Врачи Богучарской районной больницы обследовали 17 человек, пострадавших в ДТП с опрокидыванием украинского пассажирского автобуса MAN в Богучарском районе Воронежской области. Госпитализированы восемь пострадавших, трое из них находятся в отделение реанимации, рассказал ТАСС представитель регионального Центра медицины катастроф.

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"Из 17 человек, которые пострадали в ДТП и были доставлены в Богучарскую районную больницу, девять прошли лечение амбулаторно, а восемь госпитализированы. Из них трое - в реанимацию, пятеро - в хирургию. Предварительно, у людей в реанимации спинальные травмы и переломы, в хирургии - скелетные травмы, то есть переломы", - сказал собеседник агентства.

Около 12:30 мск на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе упал на бок в кювет пассажирский автобус MAN, принадлежащий компании "Альфа Транс", находящейся в городе Днепропетровске (Украина). Он следовал по маршруту Днепропетровск - Ростов-на-Дону, в салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе трое подростков в возрасте 13, 15 и 17 лет. Среди пострадавших трое в тяжелом состоянии с травмами спины и переломами бедер. Следственным отделом ОМВД России по Богучарскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным представителя больницы, среди госпитализированных есть граждане Украины, а среди тяжело пострадавших - двое взрослых и один подросток.

Как добавил в беседе с корреспондентом ТАСС замглавы администрации Богучарского района Юрий Величко, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме, их не разделяют по гражданству и национальности. "Все эти вопросы (про гражданство) - вторичны, в первую очередь мы должны предоставить людям услугу [медицинскую], а потом уже все остальное. Мы никогда не скажем человеку, что мы тебя не примем, потому что у тебя нет страхового медицинского полиса. Это будет бесчеловечно", - сказал Величко.

ДТП с участием автобуса произошло в сложных погодных условиях, при плохой видимости и метели. По предварительным данным, 59-летний водитель, гражданин Украины, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Представители регионального управления СК и прокуратуры проводят проверку.

В новость внесены изменения (18:45 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияВоронежская область
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 18
Госпитализация потребовалась восьми гражданам Украины
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