Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

ТАСС, 3 декабря. Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:38 мск [произошла] ликвидация открытого горения. По уточненной информации, пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Кемерова в 14:26 мск начался пожар в мебельном центре, его площадь достигала 800 кв. м. Из здания были спасены восемь человек, медики сообщали о четырех пострадавших.

Пожару присвоили третий ранг сложности (из пяти возможных). К тушению привлечены 99 человек и 31 единица техники, на место ЧП направлен пожарный поезд.