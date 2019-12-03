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Открытое горение в мебельном центре в Кемерове ликвидировали

В результате происшествия, по уточненным данным, пострадали два человека

ТАСС, 3 декабря. Пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном центре в Кемерове, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:38 мск [произошла] ликвидация открытого горения. По уточненной информации, пострадали два человека", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Кемерова в 14:26 мск начался пожар в мебельном центре, его площадь достигала 800 кв. м. Из здания были спасены восемь человек, медики сообщали о четырех пострадавших.

Пожару присвоили третий ранг сложности (из пяти возможных). К тушению привлечены 99 человек и 31 единица техники, на место ЧП направлен пожарный поезд.

Теги
РоссияКемеровская область
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